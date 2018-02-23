Вятрович подумает над декоммунизацией "Верховной Рады"

Журналист спросил у главы Института национальной памяти, не планирует ли он инициировать изменение названия парламента "Верховная Рада Украины"

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович допустил, что название украинского парламента "Верховная Рада" является "советским наследием", поэтому, возможно, его необходимо декоммунизировать. Об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос журналиста, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, представитель СМИ спросил у Вятровича, не планирует ли институт инициировать изменение названия парламента "Верховная Рада Украины" на "Национальное собрание".

"Мы об этом еще не думали. Хотя, возможно, что название "Верховная Рада Украины", является, в известной степени, советским наследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискуссий, обсуждений. Для нас это новая идея", - сказал Вятрович.

Ранее Вятрович заявлял, что декоммунизация в Украине фактически завершена.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.