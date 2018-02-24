Манафорт платил политикам в ЕС за лобби интересов Януковича - ФБР

Спецпрокурор США, который расследует роль РФ в выборах США, обнародовал новый обвинительный акт против Манафорта после признаний его экс-помощника

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвиняет Пола Манафорта, который был экс-советником беглого украинского президента Виктора Януковича, а после главой избирательного штаба Дональда Трампа, в том, что в 2012 году он тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование от имени пророссийского правительства Украины времен президентства Януковича. Об этом говорится в новом обвинительном акте против Манафорта, обнародованном в пятницу, передает Associated Press.



Согласно сообщению, обвинительный документ основан на показаниях его бывшего помощника Ричарда Гейтса, который ранее в пятницу на суде признал себя виновным в сговоре против США и в предоставлении Минюсту ложной документации о лоббировании интересов иностранного субъекта с ноября 2016 года по февраль 2017 года. За это ему грозит от 57 до 71 месяца лишения свободы. Теперь, в обмен на менее строгий приговор, он сотрудничает с офисом спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера, который расследует роль России в американских выборах.



После заседания стало известно, что ФБР обвиняет Манафорта в том, что он использовал оффшорные счета, чтобы заплатить 2 миллиона евро бывшим европейским политикам за лоббирование интересов правительства времен беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.



Также сказано, что политические деятели так называемой габсбургской группы считались независимыми аналитиками, однако на самом деле были платными лоббистами.



По информации издания, тайное лоббирование осуществлялось в США, а обвинительном заключении говорится, что группой управляет бывший европейский канцлер.

Слушания по делу экс-советника Трампа начались в пятницу в 14:00 по местному времени (в 21:00 по Киеву) в суде округа Колумбия (штат Вашингтон).