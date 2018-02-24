Манафорт платил политикам в ЕС за лобби интересов Януковича - ФБР
Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвиняет Пола Манафорта, который был экс-советником беглого украинского президента Виктора Януковича, а после главой избирательного штаба Дональда Трампа, в том, что в 2012 году он тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование от имени пророссийского правительства Украины времен президентства Януковича. Об этом говорится в новом обвинительном акте против Манафорта, обнародованном в пятницу, передает Associated Press.
Согласно сообщению, обвинительный документ основан на показаниях его бывшего помощника Ричарда Гейтса, который ранее в пятницу на суде признал себя виновным в сговоре против США и в предоставлении Минюсту ложной документации о лоббировании интересов иностранного субъекта с ноября 2016 года по февраль 2017 года. За это ему грозит от 57 до 71 месяца лишения свободы. Теперь, в обмен на менее строгий приговор, он сотрудничает с офисом спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера, который расследует роль России в американских выборах.
После заседания стало известно, что ФБР обвиняет Манафорта в том, что он использовал оффшорные счета, чтобы заплатить 2 миллиона евро бывшим европейским политикам за лоббирование интересов правительства времен беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
Также сказано, что политические деятели так называемой габсбургской группы считались независимыми аналитиками, однако на самом деле были платными лоббистами.
По информации издания, тайное лоббирование осуществлялось в США, а обвинительном заключении говорится, что группой управляет бывший европейский канцлер.
Слушания по делу экс-советника Трампа начались в пятницу в 14:00 по местному времени (в 21:00 по Киеву) в суде округа Колумбия (штат Вашингтон).
Манафорт ранее работал в Украине политтехнологом и советником беглого экс-президента Виктора Януковича. Журналист Фрэнк Фоер, который опубликовал расследование в The Atlantic о Манафорте, утверждает, что заместитель председателя фракции Оппозиционный блок и соратник Януковича Сергей Левочкин просил деньги у украинских олигархов на нужды американца. У Левочкина эту информацию отрицают.
В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, основные из которых: заговор против США (вероятно, речь идет о связях с россиянами во время американских выборов); работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации; отмывание денег (переводы на заграничные счета, в том числе, на Кипре и Сейшелах), уклонение от уплаты налогов.
4 декабря стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году, обвинил Манафорта в том, что он вместе с российским коллегой работал над публикацией статьи о его деятельности в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение. В материалах Associated Press было сказано, что соавтор мог быть связан с разведкой страны-агрессора РФ, а сама статья должна была выйти под чужим именем.
7 декабря, в украинском издании KyivPost, несмотря на предостережения прокурора, вышла статья "Пол Манафорт - неизвестный солдат украинской евроинтеграции", автором которой стал бывший спикер МИД Украины Олег Волошин.
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