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Луганск без связи Vodafone: СММ готова посодействовать ремонту

24.02.2018 09:30
Наблюдатели обеспечат патрулирование по обе стороны линии соприкосновения, чтобы можно было провести ремонт, но им нужны гарантии безопасности
Луганск без связи Vodafone: СММ готова посодействовать ремонту
Фото: pixabay.com

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова содействовать проведению ремонтных работ для восстановления связи мобильного оператора Vodafone в Луганской области. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

Наблюдатели готовы обеспечить зеркальное патрулирование по обеим сторонам линии соприкосновения при условии, что будут гарантии безопасности с обеих сторон.

В СММ ОБСЕ отметили, что в январе 2018 года они также помогли в восстановлении связи.

22 февраля в ОРЛО утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. В компании мобильного оператора Vodafone Ukraine сообщили, что произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области.  

ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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