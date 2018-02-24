Луганск без связи Vodafone: СММ готова посодействовать ремонту
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова содействовать проведению ремонтных работ для восстановления связи мобильного оператора Vodafone в Луганской области. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.
Наблюдатели готовы обеспечить зеркальное патрулирование по обеим сторонам линии соприкосновения при условии, что будут гарантии безопасности с обеих сторон.
В СММ ОБСЕ отметили, что в январе 2018 года они также помогли в восстановлении связи.
22 февраля в ОРЛО утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. В компании мобильного оператора Vodafone Ukraine сообщили, что произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области.
ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.
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