Луганск без связи Vodafone: СММ готова посодействовать ремонту

Наблюдатели обеспечат патрулирование по обе стороны линии соприкосновения, чтобы можно было провести ремонт, но им нужны гарантии безопасности

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова содействовать проведению ремонтных работ для восстановления связи мобильного оператора Vodafone в Луганской области. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.



Наблюдатели готовы обеспечить зеркальное патрулирование по обеим сторонам линии соприкосновения при условии, что будут гарантии безопасности с обеих сторон.



В СММ ОБСЕ отметили, что в январе 2018 года они также помогли в восстановлении связи.



22 февраля в ОРЛО утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. В компании мобильного оператора Vodafone Ukraine сообщили, что произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области.

ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.

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