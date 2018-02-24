Россия признана агрессором: закон о реинтеграции Донбасса в силе
Закон об особенностях государственной политики по обеспечению госсуверенитета на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях №2268-VIII, который в СМИ называют законом о деоккупации и реинтеграции Донбасса, сегодня, 24 февраля, вступил в силу.
Документ квалифицирует Россию как страну-агрессора и юридически определяет, что именно РФ оккупировала часть украинской территории.
Также законодательный акт существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для противостояния российской агрессии.
Руководит ВСУ и другими военными формированиями, которые привлекаются к отражению агрессии РФ, командующий Объединенными силами, которого назначает президент по представлению начальника Генштаба.
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Командующий реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб, который планирует, организовывает и контролирует отражение агрессии РФ на территории Донбасса.
18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон о деоккупации и реинтеграции Донбасса. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал этот документ.
22 февраля начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что, в соответствии с данным законом, в Донбассе на смену АТО придет операция Объединенных сил.
Тема дня: Защита вместо АТО, Россия - агрессор и оккупант
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