Политика Трампа по Украине не оправдала ожиданий России - Чалый

Посол Украины в США отмечает, что санкции против России действуют и их не смягчают, а это не то, чего ждала РФ от администрации Трампа

Политика нынешней администрации Белого дома относительно санкций против России и поддержки Украины не оправдала ожиданий Кремля. Об этом сказал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Укринформ.



"У нас есть четкая и абсолютно совместная позиция и Белого дома, и министерств и ведомств, и Конгресса по продолжению политики санкций против России, которую начали при предыдущей администрации. Линия Трампа и Белого дома не стала более мягкой, если в России этого и ждали", - отметил Чалый.



По словам посла, Госдепартамент постоянно требует Россию прекратить поддерживать тех, кто убивает и разжигает в конфликт в Украине.



"Несмотря на бравадные заявления в России, санкции дают свой результат. Согласно заявлению Госдепартамента, Россия не получила несколько миллиардов долларов на продажах в оборонном секторе, которые могли бы пойти на то, чтобы дальше убивать людей", - сказал украинский дипломат.



Чалый не сомневается, что после проведения нелегетимных выборов на территории временно оккупированного Крыма последует новая волна санкций.



Белый дом рассматривает необходимость внедрения новых санкций против России за ее вмешательство в выборы президента 2016 года и организованные из РФ прошлогодние "разрушительные кибератаки".

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