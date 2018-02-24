Заходившее в порты Крыма судно "Sky Moon" передадут ВМС Украины

Танзанийское судно задержали в конце 2016 года и в марте 2017 суд постановил конфисковать его в пользу государства

Танзанийское судно "Sky Moon", которое в конце 2016 года задержали пограничники Госпогранслужбы, передадут Военно-морским силам Украины. Об этом сообщил заместитель военного прокурора Южного региона Роман Мрочко.



Это судно морские пограничники задержали 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай. Судно нарушило правила въезда-выезда на временно оккупированную территорию.



Капитан игнорировал требование остановиться и пустить на борт пограничников. Поэтому высадка группы осмотра проводилась на ходу.



В документах нашли подтверждения фактов, что судно заходило в порты Крыма и вывозило оттуда груз.



"Sky Moon" доставили в порт Рени. В марте 2017 года решением суда его конфисковали в пользу государства.

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