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Заходившее в порты Крыма судно "Sky Moon" передадут ВМС Украины

24.02.2018 13:29
Танзанийское судно задержали в конце 2016 года и в марте 2017 суд постановил конфисковать его в пользу государства
Заходившее в порты Крыма судно "Sky Moon" передадут ВМС Украины
Фото: ГПСУ

Танзанийское судно "Sky Moon", которое в конце 2016 года задержали пограничники Госпогранслужбы, передадут Военно-морским силам Украины. Об этом сообщил заместитель военного прокурора Южного региона Роман Мрочко. 

Это судно морские пограничники задержали 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай. Судно нарушило правила въезда-выезда на временно оккупированную территорию.

Капитан игнорировал требование остановиться и пустить на борт пограничников. Поэтому высадка группы осмотра проводилась на ходу.

В документах нашли подтверждения фактов, что судно заходило в порты Крыма и вывозило оттуда груз.

"Sky Moon" доставили в порт Рени. В марте 2017 года решением суда его конфисковали в пользу государства. 

Читайте также: Арест судна Sky Moon: обвинение против капитана передали в суд

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ЛIГАБiзнесIнформ
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