За время боевых действий в Донбассе появилось 50 новых генералов

По словам Муженко, основным условием продвижения по службе является наличие боевого опыта, полученного в Донбассе

С начала агрессии РФ в 2014 году и боевых действий на востоке Украины в Вооруженных Силах Украины 50 человек получили генеральское звание. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью Радио Свобода.



"С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все - это офицеры, которые уже имели боевой опыт", - сообщил он.



По словам начальника Генштаба, основным условием продвижения по службе, в частности назначения на основные командные должности, является наличие боевого опыта, полученного в Донбассе.



Муженко подчеркнул, что в ходе боевых действий в рядах ВСУ "уже более чем два раза поменялись командиры батальонов и бригад".



"Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командующие военных округов. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины", - пояснил он.



Генерал армии также сказал, что среди выпускников высших военных учебных заведений в этом году будет четверть тех, кто целенаправленно связал свое будущее с военных делом уже после начала боевых действий.



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