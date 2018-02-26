Оккупация Крыма: РФ создала группировку для контроля Черного моря

В 2013 году российских оккупантов на полустрове было около 12 тысяч, сейчас это количество превышает 31 тысячу, отметил заместитель министра обороны

Страна-агрессор Россия за четыре года оккупации создала в Крыму мощную военную группировку, которая может контролировать зону Черного моря и представлять опасность для прибрежных территорий. Об этом заявил заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко, выступая на четвертом международном форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления", передает Укринформ.

"За последние четыре года Российская Федерация создала на полуострове самодостаточную межведомственную группу, способную вести операции на северо-западном стратегическом направлении. Это позволяет Российской Федерации контролировать зону Черного моря, проектировать нестабильность на восточную часть Черного моря, соответственно контролировать воздушное пространство и представлять опасность для прибрежных территорий всего Черноморского региона", - сказал Петренко.

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По его словам, Российская Федерация создала в Крыму армейский корпус, в составе которого есть большое количество бронетанковой техники и личного состава.

"Если в 2013 году военнослужащих РФ было около 12 тысяч, то сейчас это количество превышает 31 тысячу, если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40", - подчеркнул Петренко.

Он добавил, что в настоящее время на полуострове находится 583 бронетранспортера и 162 артиллерийские системы.

Петренко отметил, что за четыре года к двум полкам морской авиации, которые были у Черноморского флота РФ, добавилась смешанная авиационная дивизия, в составе которой есть бомбардировщики, штурмовики и истребители, количество военных самолетов РФ увеличилось с 22 единиц до 113.

"В боевой состав РФ введены боевые корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", вы все видели их применение в отношении Сирии из акватории Каспийского моря. Так вот, сейчас в Черноморском флоте таких кораблей восемь, и они суммарно могут осуществить залп 52 единицами крылатых ракет", - пояснил замминистра.

Он добавил, что дальность поражения такой ракеты составляет от 1500 до 2500 км.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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