Адвокат россиянина Агеева подал апелляцию на приговор

Защитник возражает против того, что россиянин участвовал в террористической организации, так как, по его мнению, ЛНР таковой в Украине не признана

Адвокат приговоренного к 10 годам лишения свободы россиянина Виктора Агеева подал апелляцию на приговор и ожидает, что его обменяют на кого-то из украинских политзаключенных. Об этом адвокат Виктор Чевгуз сообщил Украинской правде.

"Подана апелляция. В субботу истек срок, сейчас мою апелляция отправили в военную прокуратуру. Им дают 7 дней, чтобы они либо написали возражения, либо не писали, значит, они соглашаются", - сказал адвокат.

Чевгуз предполагает, что Апелляционный суд Луганской области рассмотрит его жалобу к концу марта.

Адвокат считает, что в действиях Агеева есть состав преступления, но не тот, за который его осудили. Чевгуз согласен с признанием вины в незаконном хранении оружия, но возражает против того, что россиянин участвовал в террористической организации, так как "ЛНР не признана ни Верховной Радой, ни Верховным судом террористической организацией".

По его мнению, Агеева необходимо было судить за участие в незаконных вооруженных формированиях, которое предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы.

Кроме того, адвокат заявил, что прокуроры просили для Агеева больший срок заключения, чем для украинцев, задержанных за аналогичные действия. "А где такое в кодексе написано, что гражданство является отягчающим обстоятельством? Такого нет. Судят же за конкретные действия. Поэтому я хотел бы, чтобы статьи ему изменили", - пояснил Чевгуз.

Он добавил, что сейчас Агеев находится в СИЗО и ожидает, что его обменяют на кого-то из незаконно удерживаемых в России украинцев. "Он в списках россиян, которые приехали искать счастья на Донбассе и арестованы, осуждены. Думаю, что согласуют (обмен, - ред.), потому что президент и Ирина Геращенко (выступают за то, чтобы, - ред.) менять только на украинцев, которые находятся в тюрьмах России - Сенцова, Кольченко, Клыха, Сущенко. Идут переговоры. Я с консулом общался, он сказал, что недолго ждать ", - рассказал адвокат.

Ранее суд признал Агеева виновным в участии в террористической организации и незаконном обращении с оружием и приговорил его к 10 годам лишения свободы. По решению суда, в феврале 2017 года Агеев через объявление интернете узнал о наборе "на службу по контракту в ЛНР", после чего прибыл во временно оккупированный гибридной российской армией Луганск.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.