Законопроект об Антикорсуде могут рассмотреть 1 марта - Парубий

Если депутаты не проголосуют за повестку дня, Парубий намерен выносить вопрос об антикоррупционном суде отдельным вопросом

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключает рассмотрения Радой в черверг, 1 марта, в первом чтении законопроекта об антикоррупционном суде. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.



"Завтра первым же вопросом будет формирование повестки дня на эту сессию. И там, среди вопросов, включаемых в повестку дня, есть и создание антикоррупционного суд", - сказал Парубий.



Он отметил, что даже, если "произойдет чудо" и депутаты не проголосуют за повестку дня, то он вынесет отдельным вопросом включение в повестку дня вопроса об антикоррупционном суде.



"Это разблокирует возможность для работы профильного комитета. У нас день комитетов в среду - и я, пользуясь полномочиями председателя ВР, в тот самый момент, как законопроект будет включен в повестку дня сессии, дам поручение профильному комитету безотлагательно рассмотреть законопроект о Высшем антикоррупционном суде. И если мы в среду получим решение комитета, у нас появляется возможность даже в четверг отдельным голосованием поставить его на рассмотрение и проголосовать в первом чтении", - добавил он.



По словам Парубия, между первым и вторым чтением пройдет три недели, в течение которых народные депутаты смогут вносить поправки к законопроекту.



"Но у нас есть все необходимые предпосылки, чтобы к началу мая закон "О Высшем антикоррупционном суде" был принят, придерживаясь всех предусмотренных регламентом процедур", - уточнил председатель ВР.



При этом он подчеркнул, что вопрос создания антикоррупционного суда является критически важным для Украины.



"Считаю, что пока не будет конкретных приговоров, пока не будут люди отбывать наказание за коррупционные действия, будет очень трудно говорить об эффективной борьбе с коррупцией в нашей стране. Поэтому эту задачу нельзя откладывать - это задача наивысшей важности сегодня и сейчас, которую мы должны решить", - резюмировал Парубий.



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