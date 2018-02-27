ГПУ: Заявления о возврате денег Януковичу - это миф
Заявления о том, что Украине придется возвращать конфискованные деньги беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения, - это миф. Об этом в интервью LIGA.net заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.
По его словам, подобные мнения распространяют две группы людей: те, у кого эти деньги конфисковали, и те, "кто с политическими лозунгами борется с коррупцией только на словах".
"Этот судебный вердикт (о спецконфискации - ред.) - не первый, но и не последний. Перед тем, как выйти на специальную конфискацию 1,5 млрд, было около 30 судебных решений и около 30 человек привлечены были к уголовной ответственности... Последнее судебное решение просто поставило точку и позволило нам конфисковать эти деньги", - рассказал замгенпрокурора.
Он также уточнил, что решение о спецконфискации было принято в Краматорском суде, поскольку "на тот момент этим делом занимался прокурор сил АТО, который базировался в Краматорске и пошел в суд по соответствующей подсудности".
Читайте также полный текст интервью: Енин: Осуждение Януковича - это сигнал действующему президенту
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