ГПУ: Заявления о возврате денег Януковичу - это миф

По словам замгенпрокурора Евгения Енина, такие "мифы" распространяют люди, у кого эти деньги конфисковали, а также "борцы с коррупцией на словах"

Заявления о том, что Украине придется возвращать конфискованные деньги беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения, - это миф. Об этом в интервью LIGA.net заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

По его словам, подобные мнения распространяют две группы людей: те, у кого эти деньги конфисковали, и те, "кто с политическими лозунгами борется с коррупцией только на словах".

"Этот судебный вердикт (о спецконфискации - ред.) - не первый, но и не последний. Перед тем, как выйти на специальную конфискацию 1,5 млрд, было около 30 судебных решений и около 30 человек привлечены были к уголовной ответственности... Последнее судебное решение просто поставило точку и позволило нам конфисковать эти деньги", - рассказал замгенпрокурора.

Он также уточнил, что решение о спецконфискации было принято в Краматорском суде, поскольку "на тот момент этим делом занимался прокурор сил АТО, который базировался в Краматорске и пошел в суд по соответствующей подсудности".

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