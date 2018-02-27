Дело Сенцова: россиянка просит Макрона повлиять на Путина

Украинский режиссер был наказан Кремлем за свое выступление против аннексии Крыма Россией, отметила журналист Зоя Светова в письме президенту Франции

Российская журналистка и правозащитница Зоя Светова обратилась к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой убедить его российского коллегу Владимира Путина помиловать украинского режиссера, узника Кремля Олега Сенцова и других политзаключенных. Письмо с обращением россиянки опубликовала французская газета Liberation.

"Олег Сенцов, Александр Кольченко, Алексей Чирний, которых обвиняют как "крымских террористов", получили суровые наказания просто потому, что они выступали против аннексии Крыма Россией в марте 2014 года. Именно по этой причине президент Путин не хочет выпускать Сенцова, хотя российские режиссеры, такие как Александр Сокуров и Андрей Звягинцев, французские и европейские деятели вступились за него", - заявляет Светова.

По словам правозащитницы, она "прекрасно знает", что такое сфабрикованное дело и политзаключенные, поскольку сама является дочерью советских диссидентов, которые побывали за решеткой, а ее деда расстреляли в 1937 году во время Большого террора.

"Я очень надеюсь, что вы сможете убедить своего российского коллегу в том, что стоит помиловать Сенцова и других украинских политзаключенных, удерживаемых в России. Их не так много - несколько десятков. Но каждый из них - жертва этой "украинской охоты", начатой спецслужбами РФ сразу после аннексии Крыма", - отмечает Светова.

Она подчеркнула, что Сенцов - "невероятно талантливый и мужественный человек", который "даже под пыткой не признал свою вину".

"Мы в России с нетерпением ждем вашей помощи, потому что знаем, что страдают невинные люди", - обратилась правозащитница к Макрону.

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25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином.

16 февраля 2018-го представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на крымских военных-дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 годам тюрьмы.

Позднее уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко опровергла заявление о возможном обмене Сущенко и Сенцова на Баранова и Одинцова.

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