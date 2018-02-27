Луценко просят расследовать убийство Шеремета как теракт

Досудебное расследование по факту убийства журналиста за 20 месяцев следствия не дали никакого результата: не установлены ни исполнители, ни заказчики

Редактор-основатель издания Украинская правда Алена Притула требует расследовать гибель журналиста Павла Шеремета в 2016 году как террористический акт. Об этом говорится в заявлении Притулы к генпрокурору Юрию Луценко, сообщает Украинская правда.

В заявлении указывается, что преступники рассчитывали убить не только Шеремета, но и получить психологический эффект от совершенного террористического акта в многолюдном месте в виде паники и уныния в собственной безопасности.



"Очевидной целью террористов является запугивание журналистов, поскольку Павел был известным в Украине, Беларуси и России журналистом. Его критика власти в Беларуси стала причиной лишения гражданства Беларуси ", - говорится в заявлении.

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Она напомнила, что в 1998 году Шеремет получил премию Международного комитета защиты журналистов за вклад в развитие свободы слова.

"А в 2002 году стал лауреатом премии ОБСЕ за демократию и за защиту человека в области журналистики. В спецвыпуске Радио Вести "Чистый четверг" Шеремет последовательно разоблачал коррупционные схемы властных структур и олигархов в Украине", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что досудебное расследование по факту умышленного убийства Шеремета за 20 месяцев следствия не дали никакого результата: ни исполнители, ни заказчики убийства не были установлены.



Луценко просят безотлагательно внести соответствующие сведения в ЕРДР и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч.3 ст.258 УК, а именно совершение террористического акта, который привел к гибели человека.



Притула просит также признать ее потерпевшей в уголовном производстве.

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль владельца Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Журналист скончался в карете скорой помощи.

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