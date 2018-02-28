В 2017 году ГПСУ перекрыла 20 каналов торговли людьми
В 2017 году Госпогранслужба совместно с полицией перекрыла 20 каналов торговли людьми. Об этом сообщил глава ГПСУ Петр Цигикал, передает Укринформ.
По его словам, это больше, чем в прошлом году. При этом с начала 2018 года уже принимаются меры по ликвидации восьми каналов торговли людьми.
В прошлом году пограничники не дали вывезти за границу 69 потенциальных жертв, преимущественно женщин, и 82 ребенка. В основном, их хотели вывезти в Россию, Турцию, Китай и ОАЭ.
Из 36 уголовных дел против 42 человек суды вынесли только пять обвинительных приговоров касательно шести человек, а реальный срок получили только два человека.
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