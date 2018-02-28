В 2017 году ГПСУ перекрыла 20 каналов торговли людьми

По словам главы ГПСУ, в этом году уже идет работа по ликвидации восьми каналов торговли людьми

В 2017 году Госпогранслужба совместно с полицией перекрыла 20 каналов торговли людьми. Об этом сообщил глава ГПСУ Петр Цигикал, передает Укринформ.



По его словам, это больше, чем в прошлом году. При этом с начала 2018 года уже принимаются меры по ликвидации восьми каналов торговли людьми.



В прошлом году пограничники не дали вывезти за границу 69 потенциальных жертв, преимущественно женщин, и 82 ребенка. В основном, их хотели вывезти в Россию, Турцию, Китай и ОАЭ.



Из 36 уголовных дел против 42 человек суды вынесли только пять обвинительных приговоров касательно шести человек, а реальный срок получили только два человека.

Читайте также: В Польше женщину обвиняют в торговле людьми: пострадали украинцы



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.