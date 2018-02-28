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Порошенко о Мальдивах: Платил со своего банковского счета

28.02.2018 15:55
Президент пообещал указать все расходы во время отдыха на Мальдивах в своей декларации
Порошенко о Мальдивах: Платил со своего банковского счета
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко рассказал, что отправляясь на отдых на Мальдивах в январе 2018 года, пересекал границу под собственным именем, а сам отдых оплатил за собственные деньги. Об этом  он заявил на сегодняшней пресс-конференции "Вызовы-2018" в Киеве, отвечая на вопрос журналиста издания "Главком".

"Границу я пересекал под своей фамилией, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников. Я поручил своей службе безопасности проверить это и получил подтверждение. Платил я и за самолет, и за отель со своего банковского счета в украинском банке", - заявил Порошенко.

Президент также пообещал, что в течение трех с половиной недель будет опубликована декларация, в которой будет указана информация и о расходах отдых на Мальдивах.

Глава государства также подчеркнул, что во время отдыха продолжал выполнять свои обязанности президента, как и функции главнокомандующего. "В начале января я свои обязанности никому не передоверял" - добавил Порошенко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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