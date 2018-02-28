Комитет порекомендовал поддержать проект антикорсуда от Порошенко

Правовой комитет Верховной Рады отклонил предложение внести законопроект президента в сессионный зал парламента с рекомендациями Венецианской комиссии

Парламентский комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал принять за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде без каких-либо правок. Об этом в Facebook сообщили несколько народных депутатов, которые входят в состав комитета.

"Принять Раде законопроект об Антикоррупционном суде в редакции президента за основу. Это решение профильного комитета. Завтра парламент сможет голосовать за этот закон в первом чтении", - написала Светлана Залищук.

По ее словам, альтернативное предложение сразу внести документ с рекомендациям Венецианской комиссии было отвергнуто.

"Руководитель правового комитета Руслан Князевич заявил, что, оказывается, "Венецианская комиссия не разобралась, это суд специальный или специализированной" и "лукавство, что рекомендации Венецианской комиссии касаются законопроекта президента", - добавила нардеп.

По словам Залищук, судьба закона будет решаться между первым и вторым чтениями.

Нардеп Елена Сотник сообщила, что рассмотрение вопроса на комитете длилось всего семь минут, а поддержали решение представители БПП, Народного фронта и Оппозиционного блока.

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13 февраля 2018 года глава представительства миссии МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы Международного валютного фонда.

17 февраля президент Петр Порошенко заявил, что мнения международных партнеров важны в принятии законопроекта об антикорсуде, однако украинская сторона не будет безальтернативно к ним прислушиваться.

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