Депутат Бакулин нашелся: прислал медсправку из Беларуси

После того как Генпрокуратура подала в Раду представления на Бакулина, спикер Парубий сообщил, что связи с депутатом нет

Народный депутат от Оппозиционного блока Евгений Бакулин готов дать письменные пояснения по претензиям прокуратуры. Об этом сообщил на заседании регламентного комитета парламента первый замглавы комитета Павел Пинзеник, передает корреспондент LIGA.net.

Пинзеник отметил, что в комитет поступила информация от управления документального обеспечения и отдела служебной корреспонденции, что попытки найти Бакулина и вручить ему копии представлений прокуратуры не увенчались успехом.

"После этого сам депутат Бакулин написал письмо к главе Верховной Рады и в наш комитет, где сообщил, что находится на лечении, из СМИ узнал о представлениях. Также он сообщил, что намерен дать пояснения. Он не может немедленно прибыть на заседание комитета, просит дать ему возможность ознакомиться с представлениями и дать свои пояснения", - сказал Пинзеник.

Также он сообщил, что Бакулин предоставил справку о том, что находится на лечении.

В комментарии журналистам Пинзеник уточнил, что письмо пришло на депутатском бланке, медицинская справка выдана медучреждением на территории Беларуси.



Информации о том, что депутат готов присутствовать на заседании комитета, на котором будут рассматриваться представления, в письме нет.

Представление прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Бакулина парламентский комитет по вопросам регламента рассмотрит 12 марта в 14:00.

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2 февраля 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ будет просить у Рады согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по ст. 255 (создание организованной преступной группировки), ст. 191 (хищение государственных средств в особо крупных размерах) и другим статьям УК в рамках дела "вышек Бойко". 19 февраля представления были переданы в Верховную Раду на рассмотрение регламентного комитета.

22 февраля спикер парламента Парубий заявил, что Бакулин не выходит на связь.



В 2010-2014 годах Бакулин был главой правления НАК Нафтогаз Украины. В марте 2014-го его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако затем он вышел под залог в 10 млн грн.

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