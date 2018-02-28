Достигнута договоренность о возвращении в Украину двух заложников
Двоих удерживаемых в России заложников до конца недели вернут в Украину. Об этом президент Петр Порошенко заявил на сегодняшней пресс-конференции "Вызовы-2018" в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.
"Двоих заложников, которые сейчас удерживаются в России, на основании проведенных переговоров, я планирую, что их удастся вернуть до конца недели. Может, даже в пятницу", - заявил он.
В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко отметила в Facebook, что речь идет не о Романе Сущенко и не об Олеге Сенцове.
"Позволю себе добавить (поскольку спекуляции в СМИ относительно Р. Сущенко и А. Сенцова), что речь идет о других украинцив. А за Романа, Олега, других пленников Кремля мы продолжаем бороться", - уточнила она.
27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.
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