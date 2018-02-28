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В Минске обсуждают абсолютное перемирие в Донбассе - ОБСЕ

28.02.2018 20:36
Однако никакие конкретные решения еще не приняты, отметил Мартин Сайдик
В Минске обсуждают абсолютное перемирие в Донбассе - ОБСЕ
Фото: facebook.com/darka.olifer

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии. Об этом сегодня в Минске после заседания группы сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ней Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

"Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято", - сказал Сайдик.

Он отметил, что одной из главных задач трехсторонней группы остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения.

Представитель ОБСЕ также обратил внимание на недавнее сообщение об обстрелах автомобиля медицинской помощи и призвал стороны строго соблюдать международные принципы неприкосновенности медперсонала.

Вместе с тем, пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней группе Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам сегодняшнего заседания сообщила, что разведение сил и средств может состояться 5 марта при условии соблюдения режима тишины в районе Станицы Луганской.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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