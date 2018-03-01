Рада призвала мир не признавать Путина после выборов в Крыму
Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы президента России в захваченном россиянами Крыму и последующие решения такого президента, которым, вероятно, останется Владимир Путин. Об этом из сессионного зала парламента сообщает корреспондент LIGA.net.
За постановление об обращении Рады к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины в Крыму и Севастополе №
Парламент, в частности, обратился к Совету безопасности и Генассамблее ООН, ОБСЕ, Евросоюзу, НАТО и другим международным организациям, а также к правительствам и парламентам других стран с призывом предостеречь власть и оккупационную администрацию РФ от проведения выборов в Крыму.
Если они там все же состоятся, парламент просит не признавать их легитимность и дальнейшие решения такого президента РФ, исходя из общего принципа права "Jus ex injuria non oritur" - "право не может возникнуть из правонарушения".
Также Рада призвала международное сообщество не допускать действий, которые могли бы стимулировать РФ к нарушению суверенитета Украины, прав и свобод человека на временно оккупированной территории. А если такие действия будут, применить дополнительные санкции против представителей власти и оккупационной администрации РФ.
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Помимо этого, Рада просит приложить совместные усилия, чтобы вынудить Москву дать доступ международным наблюдателям на временно оккупированный полуостров для мониторинга нарушений прав человека и организации помощи жертвам репрессий.
"Продолжая дерзко нарушать Устав ООН, основоположные нормы международного права, российские власти планируют провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя. Сознательно выбранная дата 18 марта 2018 года (день "принятия Крыма в состав РФ" через двое суток после проведения псевдореферендума в 2014 году, - ред.) подчеркивает циничные, реваншистские и агрессивные настроения Кремля. Такие намерения мы рассматриваем как покушение на суверенитет Украины и сознательный вызов международному сообществу и нашим партнерам, включая страны-подписанты Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году", - сказано в обращении.
В документе речь также идет о том, что выборы президента РФ в Крыму незаконны, что делает невозможным признание их результатов. Авторы обращения напоминают: так называемые выборы президента РФ были назначены нелегитимным парламентом, сформированным в том числе по результатам незаконного голосования на полуострове.
"Украина не признает легитимности ни незаконно сформированного Федерального Собрания РФ, ни его решений", - подчеркивается в обращении.
Депутаты приняли постановление с поправкой Рефата Чубарова, по которой Рада также призывает не принимать приглашения в РФ и не посещать ее с государственными или официальными визитами.
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