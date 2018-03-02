МИД Венгрии обвинил Украину в "разрушении" языкового закона

По мнению Сийярто, то, что происходит в Украине, не может происходить в правовом поле.

Венгерский министр связал между собой ряд последних событий. "Любой, кто сомневался, действительно ли меньшинства находятся под атакой в Украине, теперь получил ответ на вопрос", - заявил Сийярто.

"В Украине осуществляется брутальное нападение на национальные общины. Серия связанных действий началась с закона Об образовании и продолжилась нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а теперь разрушен языковой закон, который предоставлял возможность меньшинствам пользоваться своим родным языком", - добавляет правительственный портал, отмечая, что это является позицией Сийярто, но не предоставляя по этому поводу его прямой цитаты.

На сайте правительства Венгрии приводятся слова министра о том, что правительство Украины преследует две "националистические цели": одна заключается в том, чтобы меньшинства не учились на родном языке, а вторая - чтобы не разговаривали на родном языке.

3 июля 2012 года Верховная Рада приняла скандальный закон об основах государственной языковой политики, который расширил права русского языка в Украине. Инициаторами законодательного акта выступили тогдашние депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Документ вступил в силу 10 августа того же года.

В соответствии с законом, русский язык и другие языки нацменьшинств получили статус региональных на тех территориях, где количество их носителей, по данным переписи 2001 года, превышает 10%. Закон Колесниченко-Кивалова вызвал протесты общественности. В день его принятия, 3 июля 2012-го, под Украинским домом в Киеве собрался митинг в защиту украинского языка, который впоследствии стали называть "Мовним майданом".

23 февраля 2014 года, после победы Евромайдана и бегства Виктора Януковича, Рада проголосовала за отмену закона Колесниченко-Кивалова, однако тогдашний и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

В то же время российская пропаганда представила "отмену" языкового закона как свершившийся факт, что способствовало росту антиукраинских настроений в южных и восточных областях и запуску в феврале 2014-го так называемой русской весны - спланированной Кремлем кампании по уничтожению украинской государственности.

В феврале 2015 года Конституционный суд открыл производство по представлению 57 нардепов о конституционности закона Колесниченко-Кивалова.

Читайте также: В КС пояснили, почему "закон Колесниченко-Кивалова" нелегитимен

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.