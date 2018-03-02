Янукович рассказал о письме Путину после бегства из Украины

Беглый экс-диктатор заявил, что в марте 2014-го просил президента РФ "проинформировать мир о произошедшем в Украине госперевороте"

Виктор Янукович утверждает, что в своем обращении от 1 марта 2014 года к лидеру государства-агрессора России Владимиру Путину просил того рассмотреть вопрос введения в Украину "полицейской миротворческой миссии". Об этом беглый экс-президент заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

"Путину я написал не письмо, я написал Путину обращение - такое же, как написал 22 февраля (2014 года) в Донецке, обращение к трем государствам - подписантам мирного соглашения (об урегулировании политического кризиса, подписанного Януковичем и оппозицией при посредничестве ФРГ, Франции и Польши 21 февраля 2014-го - ред.)", - сказал Янукович.

"В этом обращении (к Путину) я ссылался… на договор о дружбе и взаимопомощи между Украиной и Россией (договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ 1997 года - ред.). Я предложил провести консультации согласно этому договору и вносил предложение рассмотреть на консультациях вопрос введения полицейской миротворческой миссии", - добавил он.

Также экс-диктатор подчеркнул, что в обращении попросил Путина "проинформировать мировое сообщество о том, что произошло в Украине", и обвинил тогдашнего украинского постпреда при ООН Юрия Сергеева в "дезинформации" - якобы тот не уведомил организацию о произошедшем в стране "госперевороте".

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Как утверждает Янукович, 27 февраля 2014 года, до его обращения к Путину, МИД Украины обратился к Москве с "аналогичным предложением" начать консультации по ситуации в стране, однако российский МИД своей нотой отказал Киеву в этом.

"Когда они (МИД РФ - ред.) получили мое письмо, разделить ответ или ноту на две части они не могли - и никакие консультации у нас не начались. Единственное, что они выполнили по моей просьбе, - проинформировали мировую общественность через ООН, через своего посла Чуркина. Но это мое заявление носило чисто информационный характер и больше никак не использовалось", - подытожил беглый экс-президент.

18 января 2017 года СМИ опубликовали копию письма Януковича к Путину с просьбой ввести в Украину войска, датированное 1 марта 2014-го, когда бывший диктатор уже находился в Ростове-на-Дону. Позднее в Кремле заявили, что ничего не знают о таком письме.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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