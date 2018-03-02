"В Украине переворот": полный текст обращения Януковича к Путину

В обращении к хозяину Кремля экс-диктатор просит "обсудить возможности использования" в Украине "отдельных подразделений" российской армии

Информагентство УНИАН опубликовало копию якобы обращения Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором беглый экс-диктатор просит российского коллегу ввести в Украину войска из-за произошедшего "госпереворота".

В обращении на украинском языке Янукович утверждает, что "оппозиция, опираясь на радикальные вооруженные группировки, не начала выполнять условия соглашения об урегулировании политического кризиса (подписанного 21 февраля 2014-го - ред.), а наоборот, пошла на дальнейшую эскалацию насилия и продолжила захваты госучреждений".

"Я официально заявляю, что представители оппозиции, в нарушение предоставленных представителями ЕС гарантий, осуществили антиконституционный вооруженный государственный переворот и захватили власть в стране", - говорится в обращении экс-президента.

По словам Януковича, "население Крыма, южных и восточных областей решительно осудило факт госпереворота и выступило против него на многотысячных митингах в разных городах Украины", а в АР Крым уже формируют "отряды самообороны" для "защиты от незаконных вооруженных формирований и сохранения легитимной власти".

В письме Янукович предлагает Путину "согласно ст. 7 договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ" провести "двусторонние консультации" и "обсудить ситуацию в Украине и возможности использования отдельных подразделений ВС РФ в Украине с целью восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины от произвола, насилия, открытого террора и преследований по политическим признакам".

"В частности, необходимо обсудить возможности и состояние готовности к выполнению задач вышеупомянутыми подразделениями ВС РФ по: 1) временному выполнению отдельных миротворческих функций, в том числе полицейской; 2) помощи в эвакуации и оказании гумпомощи населению; 3) помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 4) обеспечению предоставления достоверной информации международному сообществу о ситуации в Украине", - отмечает бывший диктатор.

Фото: unian.ua

Также СМИ опубликовали украиноязычную версию заявления Януковича, которое 3 марта 2014-го постпред РФ при ООН Виталий Чуркин продемонстрировал на заседании Совбеза.

Фото: unian.ua

Кроме того, Украинская правда обнародовала ответ МИД России на запрос адвоката экс-президента Виталия Сердюка, в котором говорится, что Москва не рассматривала просьбу Януковича о двусторонних консультациях, а взамен приняла решение озвучить его обращение о введении войск на Совбезе ООН.

Фото: pravda.com.ua

18 января 2017 года СМИ опубликовали копию письма Януковича к Путину с просьбой ввести в Украину войска, датированное 1 марта 2014-го, когда бывший диктатор уже находился в Ростове-на-Дону. Позднее в Кремле заявили, что ничего не знают о таком письме.

2 марта 2018 года Янукович на пресс-конференции в Москве заявил, что направил тогда российскому лидеру не письмо, а "обращение", в котором просил рассмотреть вопрос введения в Украину "полицейской миротворческой миссии".

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