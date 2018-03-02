Суд восстановил в должности ректора медуниверситета Богомольца

Суд приостановил действие пункта №3 приказа Минздрава, которым Екатерина Амосова была отстранена на 2 недели в связи с проведением проверки

Окружной административный суд Киева отменил проведение проверки в Национальном медуниверситете им. Богомольца (НМУ), тем самым восстановив в должности ректора вуза Екатерину Амосову, которую ранее отстранил Минздрав. Копия решения суда опубликована на сайте НМУ.

"Определением административного суда Киева ректор НМУ Екатерина Амосова восстановлена в должности", - сказано в сообщении.

Суд приостановил действие пункта №3 приказа Минздрава, которым Амосова была отстранена на 2 недели в связи с проведением проверки.

20 февраля Минздрав отстранил ректора медуниверситета Екатерину Амосову и директора Центра тестирования при ведомстве Ирину Булах якобы за то, что студенты не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии "Крок". Амосова обвинила в ситуации Минздрав и отметила, что некие чиновники якобы хотят поставить под сомнение эффективность ее управления.





26 февраля в вузе объявили забастовку из-за якобы "беспрецедентного брутального и незаконного вмешательства руководства Минздрава в независимость и самоуправление НМУ". В заявлении руководства НМУ говорится, что Минздрав якобы заблокировал выплаты стипендий студентами и зарплаты преподавателям. В министерстве это отрицают и заявляют, что университет сам проводит все выплаты с казначейских счетов.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что администрация НМУ сорвала учебный процесс, организовав "по директиве" забастовку.

27 февраля комитет Рады по вопросам здравоохранения обратился к премьеру с просьбой отменить указ Минздрава об отстранении Амосовой и прекратить забастовку. 28 февраля Амосова через сайт НМУ призвала прекратить забастовку в ее поддержку.

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