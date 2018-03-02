Трамп продлил на год санкции против России

Антироссийские санкции были введены в связи с агрессией РФ в Украине в 2014 году

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций против России еще на год. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Ограничения были введены в связи с агрессией РФ в Украине 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года.



Американский президент решил, что эти санкции должны остаться в силе. В Белом доме отметили, что ситуация в Украины по-прежнему "представляет необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США".



Администрация Трампа проинформировала о соответствующем решении спикера палаты представителей Конгресса США Пола Райана.

Смотрите также: В Госдепе ответили на демонстрацию ядерных ракет Путина: видео

Украинский президент Петр Порошенко приветствовал решение лидера США и поблагодарил за поддержку Украины.



"Это четкий сигнал агрессору, что действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины", - сказал он.



"Ни пропаганда, ни бряцание оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию", - добавил Порошенко.

Читайте также: Белый дом: РФ подтвердила, что нарушает договоры и хочет агрессии

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.