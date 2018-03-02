Трамп продлил на год санкции против России
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций против России еще на год. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Ограничения были введены в связи с агрессией РФ в Украине 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года.
Американский президент решил, что эти санкции должны остаться в силе. В Белом доме отметили, что ситуация в Украины по-прежнему "представляет необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США".
Администрация Трампа проинформировала о соответствующем решении спикера палаты представителей Конгресса США Пола Райана.
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Украинский президент Петр Порошенко приветствовал решение лидера США и поблагодарил за поддержку Украины.
"Это четкий сигнал агрессору, что действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины", - сказал он.
"Ни пропаганда, ни бряцание оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию", - добавил Порошенко.
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