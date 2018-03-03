"Проплаченному экстремизму - нет": Луценко о разгоне под Радой
Генпрокуратура поддерживает законные действия Министерства внутренних дел 3 марта в палаточном городке под стенами Верховной Рады. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Лагерь, где за деньги Курченко разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе - с применением оружия на сотрудников МВД должны быть прекращены. Поэтому ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке. Мирным протестам - да. Проплаченному из-за рубежа экстремизму - нет", - подчеркнул Луценко.
Генпрокурор напомнил, что с первого дня акций стронников лидера Рух нових сил Михаила Саакашвили заявлял о гарантии на мирный протест.
"Несмотря на то, что с тех пор правоохранители изъяли у лиц, связанных с этими акциями, кучу оружия и взрывчатки, одни активисты акций задержаны по подозрению в похищении человека, другие - по подозрению в убийстве целой семьи фермеров, мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест. Где угодно и когда угодно", - добавил Луценко.
Он подчеркнул, что "превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ - табу".
3 марта под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под Верховной Радой полиция задержала более 100 человек.
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