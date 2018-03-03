"Проплаченному экстремизму - нет": Луценко о разгоне под Радой

Превращать палаточные городки у стен центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ - табу, отметил генпрокурор

Генпрокуратура поддерживает законные действия Министерства внутренних дел 3 марта в палаточном городке под стенами Верховной Рады. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Лагерь, где за деньги Курченко разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе - с применением оружия на сотрудников МВД должны быть прекращены. Поэтому ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке. Мирным протестам - да. Проплаченному из-за рубежа экстремизму - нет", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор напомнил, что с первого дня акций стронников лидера Рух нових сил Михаила Саакашвили заявлял о гарантии на мирный протест.

"Несмотря на то, что с тех пор правоохранители изъяли у лиц, связанных с этими акциями, кучу оружия и взрывчатки, одни активисты акций задержаны по подозрению в похищении человека, другие - по подозрению в убийстве целой семьи фермеров, мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест. Где угодно и когда угодно", - добавил Луценко.

Он подчеркнул, что "превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ - табу".

3 марта под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под Верховной Радой полиция задержала более 100 человек.

Читайте также: Под Радой изъяты 9 гранат РГД-5, коктейли Молотова, 5 дымовых мин

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.





