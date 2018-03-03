НАПК подало в суд на Мельничука: совмещает депутатство с бизнесом

Сергей Мельничук, будучи нардепом, входит в состав правления компании МБР-Трейд, утверждают в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении, согласно которому внефракционный народный депутат Сергей Мельничук якобы совмещает депутатство с должностью в коммерческой фирме. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Ранее агентство установило, что Мельничук, будучи нардепом и субъектом, на которого распространяется действие закона о предотвращении коррупции, входит в состав правления, исполнительного органа (является учредителем, руководителем и подписантом) ООО МБР-Трейд, имеющего целью получение прибыли.

Как отметили в НАПК, это нарушает установленные законом ограничения на совмещение деятельности депутата с другими видами деятельности.

В частности, Мельничук нарушил "ограничения на вхождение в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли", что подпадает под ч. 2 ст. 172-4 КУоАП, пояснили в ведомстве.

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Ответственность, предусмотренная за такое связанное с коррупцией админнарушение, - штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией дохода, полученного от такой деятельности.

В феврале 2018 года НАПК установило, что киевский прокурор не указал в своей декларации имущества на общую сумму более 1,7 млн грн.

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