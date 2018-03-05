"Газпром не спрыгнет": Климкин пояснил, как вынудить РФ заплатить

Министр иностранных дел рассказал, как Украина заставит Россию заплатить по решению Стокгольмского арбитража компенсацию Нафтогазу

Украина имеет юридические механизмы, чтобы заставить Газпром выполнить решение Стокгольмского арбитража о компенсации Нафтогазу $2,56 млрд. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.

"По правилам арбитража, они должны выплачивать сразу. Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов (с Нафтогазом - ред.), поскольку это невозможно с юридической точки зрения... Поэтому будем давить", - отметил Климкин.

Он призвал не забывать о том, что есть Нью-йоркская конвенция относительно исполнения решений арбитража.

"Если Россия не будет исполнять, пойдем в суды - пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны. Я уже дал нашим послам поручения смотреть на активы Газпрома по всей Европе. Они там аккуратно все считают, мы сейчас с Минюстом говорим, то есть у нас есть система. Спрыгнуть от исполнения решения арбитража сейчас Газпрому уже не удастся", - сказал Климкин.

По его словам, нынешняя ситуация с поставками российского газа в Украину, которая уже разрешена, коренным образом отличается от той, которая была в 2006 и 2009 годах.

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Климкин отметил, что тогда все считали, что "это серьезно", но история повторяется дважды: сначала в виде трагедии, а потом в виде комедии.

"То есть Газпром устроил комедию, и это очень хорошо поняли в Брюсселе, в Берлине и во всех европейских столицах. Мы сразу инициировали наш механизм (раннего предупреждения в энергетической сфере, - ред.) по Соглашению об ассоциации, просили созвать трехсторонний формат (Украина, ЕС и Россия, - ред.), но Россия не захотела. Она просто боится того, что мы предъявим все эти доказательства", - отметил министр.

2 марта Газпром заявил, что приступает к расторжению всех ранее заключенных с Нафтогазом контрактов. Ранее российский монополист снизил давление на входе в ГТС Украины на 20% и отказался начать поставки газа в Украину.

В ответ Нафтогаз Украины закупил дополнительные объемы газа у польской компании PGNiG и призвал украинцев к экономии.

3 марта Нафтогаз заявил о том, что ГТС Украины работает в штатном режиме.

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