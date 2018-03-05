"Газпром не спрыгнет": Климкин пояснил, как вынудить РФ заплатить
Украина имеет юридические механизмы, чтобы заставить Газпром выполнить решение Стокгольмского арбитража о компенсации Нафтогазу $2,56 млрд. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.
"По правилам арбитража, они должны выплачивать сразу. Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов (с Нафтогазом - ред.), поскольку это невозможно с юридической точки зрения... Поэтому будем давить", - отметил Климкин.
Он призвал не забывать о том, что есть Нью-йоркская конвенция относительно исполнения решений арбитража.
"Если Россия не будет исполнять, пойдем в суды - пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны. Я уже дал нашим послам поручения смотреть на активы Газпрома по всей Европе. Они там аккуратно все считают, мы сейчас с Минюстом говорим, то есть у нас есть система. Спрыгнуть от исполнения решения арбитража сейчас Газпрому уже не удастся", - сказал Климкин.
По его словам, нынешняя ситуация с поставками российского газа в Украину, которая уже разрешена, коренным образом отличается от той, которая была в 2006 и 2009 годах.
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Климкин отметил, что тогда все считали, что "это серьезно", но история повторяется дважды: сначала в виде трагедии, а потом в виде комедии.
"То есть Газпром устроил комедию, и это очень хорошо поняли в Брюсселе, в Берлине и во всех европейских столицах. Мы сразу инициировали наш механизм (раннего предупреждения в энергетической сфере, - ред.) по Соглашению об ассоциации, просили созвать трехсторонний формат (Украина, ЕС и Россия, - ред.), но Россия не захотела. Она просто боится того, что мы предъявим все эти доказательства", - отметил министр.
2 марта Газпром заявил, что приступает к расторжению всех ранее заключенных с Нафтогазом контрактов. Ранее российский монополист снизил давление на входе в ГТС Украины на 20% и отказался начать поставки газа в Украину.
В ответ Нафтогаз Украины закупил дополнительные объемы газа у польской компании PGNiG и призвал украинцев к экономии.
3 марта Нафтогаз заявил о том, что ГТС Украины работает в штатном режиме.
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