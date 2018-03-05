Аваков исправил зарплату своей жены в декларации за 2017 год

Зарплата, которую Инна Авакова получила в Avitalia S.R.L в прошлом году увеличилась на полмиллиона гривень

Глава МВД Арсен Аваков внес изменения в свою электронную декларацию за 2017 год. Согласно исправлениям, его жена Инна Авакова получила от компании Avitalia S.R.L зарплаты примерно на 500 тыс грн больше, чем министр декларировал изначально. Обе декларации опубликованы в Едином госреестре деклараций.

Согласно декларации, опубликованной Аваковым 26 февраля 2018 года, его жена Инна получила от Avitalia S.R.L 304 124 гривень зарплаты. В декларации же, обнародованной министром 5 марта 2018 года, она получила от этой компании 847 871 грн.

По данным деклараций главы МВД, ему принадлежат 100% корпоративных прав Avitalia S.R.L.

28 февраля издание Наші гроші опубликовало материал о том, что в 2017 году Аваков стал владельцем виллы на итальянском побережье Средиземного моря, воспользовавшись фирмой от Института Горшенина.

Министр заявил, что вилла - это "туристический проект", которым занимается его жена Инна.

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