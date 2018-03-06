Операция Объединенных сил не исключает проведения АТО - Генштаб
Операция объединенных сил, предусмотренная законом о реинтеграции Донбасса, не исключает одновременного проведения антитеррористической операции. Об этом сообщил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров на брифинге в Минобороны, передает корреспондент LIGA.net.
Он отметил, что операция объединенных сил начнется с появлением соответствующего указа президента Украины - о начале проведения этой операции.
Отвечая на вопрос, завершается ли антитеррористическая операция, Бобров сказал: "Не отождествляйте АТО с операцией объединенных сил - это совсем разные вещи, и одно не исключает другого. Мало того, я убежден, что антитеррористическая операция продолжится, независимо от того, когда начнется и когда закончится операция объединенных сил. АТО будет завершена, когда последний участник незаконного формирования, последний террорист будет задержан и доставлен в правоохранительные органы".
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Бобров отметил, что проведение АТО предусмотрено законом о борьбе с терроризмом, и она объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ.
"Такая операция была объявлена в 2014 году, и она продолжается. И независимо от выполнения норм этого закона, решение о продлении или прекращении проведения этой операции будет приниматься руководителем антитеррористического центра при СБУ", - отметил он.
Отвечая на вопрос, достаточно ли этого закона для того, чтобы не вводить военное положение, Бобров сказал: "Этого закона будет достаточно. И я убежден, что с реализацией этого закона временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей будут освобождены, а также это даст возможность Украине вернуть временно оккупированный Крым".
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20 февраля 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон о Донбассе №7163, который переформатирует АТО и определяет Россию агрессором. Президент отметил, что ожидает утверждения от министра обороны и начальника Генштаба согласованной кандидатуры на должность командующего Объединенных сил.
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