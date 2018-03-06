Закон о Донбассе помог бы избежать "казуса Колмогорова" - Генштаб

Закон о реинтеграции ОРДЛО защищает права военных, правомерно применяющих силу в зоне боевых действий, отметили в военном ведомстве

Закон о деоккупации и реинтеграции Донбасса №2268-VIII защищает права военнослужащих, которые применяют оружие в зоне боевых действий. Об этом сегодня на брифинге сообщил офицер управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров, отвечая на вопрос, сможет ли этот закон защитить "условного пограничника Колмогорова".

"Нормы этого закона и постановление Кабмина №68 от 14 февраля 2018 года (об утверждении порядка применения оружия и боевой техники ВСУ при выполнении ими задач в районе АТО в мирное время - ред.) сделали бы невозможной уголовную ответственность Колмогорова, если бы они были приняты раньше", - сказал он.

"Сейчас права таких военнослужащих, которые... правомерно будут применять силу, будут защищены", - добавил Бобров.

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В сентябре 2014 года на блокпосту вблизи Мариуполя пограничник Сергей Колмогоров по приказу командира открыл огонь по легковому автомобилю, который не остановился по требованию военных и шел на прорыв. В результате в салоне машины погибла женщина. Водитель - муж погибшей написал на Колмогорова заявление в полицию и выехал на оккупированную территорию Украины.

В ноябре 2016-го пограничник был приговорен судом к 13 годам тюрьмы по обвинению в убийстве.

6 ноября 2017 года Высший специализированный суд отменил приговор судов первой и апелляционной инстанций Колмогорову и вернул дело на повторное рассмотрение.

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