Силовиков Чехии проконтролирует посещавший боевиков коммунист
Главой комиссии чешского парламента по контролю Генеральной инспекции органов безопасности избрали Зденека Ондрачека, который в 2016 году посетил временно оккупированный Донбасс. Об этом сообщает Радио Свобода.
Это назначение в распространенном совместном заявлении раскритиковали проукраинские организации Чехии.
"В последние годы депутат Ондрачек распространяет искаженную или ложную информацию о событиях в Украине. Вместе с другими депутатами от Коммунистической партии Чехии в январе 2016 года, он посетил оккупированную украинскую территорию в Донецкой области, чем нарушил украинские законы и принципы международного права", - отмечается в заявлении.
В документе также говорится, что депутат Ондрачек "участвовал в силовом подавлении демонстраций во время Недели Яна Палаха в январе 1989 года как член отряда милиции спецназначения SNB ".
"Тот факт, что один из самых важных институций, которая занимается вопросами безопасности, возглавляет человек, который нарушает демократические принципы и защищает агрессию против Украины, вызывает определенные опасения", - подчеркивается в заявлении.
По данным издания, в Чехии генеральная инспекция органов безопасности - это независимое вооруженное силовое подразделение. Основным объектом деятельности является поиск, выявление и расследование фактов, указывающих на совершение преступления полицейскими, таможенными служащими, членами Службы тюрьмы и других силовых органов.
8 января 2018 года сообщалось, что чешские силы безопасности расследуют несколько случаев участия граждан Чехии в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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