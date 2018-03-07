Силовиков Чехии проконтролирует посещавший боевиков коммунист

Депутат чешского парламента Зденек Ондрачек в январе 2016 года незаконно приезжал на захваченную гибридными войсками РФ территорию Донецкой области

Главой комиссии чешского парламента по контролю Генеральной инспекции органов безопасности избрали Зденека Ондрачека, который в 2016 году посетил временно оккупированный Донбасс. Об этом сообщает Радио Свобода.

Это назначение в распространенном совместном заявлении раскритиковали проукраинские организации Чехии.

"В последние годы депутат Ондрачек распространяет искаженную или ложную информацию о событиях в Украине. Вместе с другими депутатами от Коммунистической партии Чехии в январе 2016 года, он посетил оккупированную украинскую территорию в Донецкой области, чем нарушил украинские законы и принципы международного права", - отмечается в заявлении.

В документе также говорится, что депутат Ондрачек "участвовал в силовом подавлении демонстраций во время Недели Яна Палаха в январе 1989 года как член отряда милиции спецназначения SNB ".

"Тот факт, что один из самых важных институций, которая занимается вопросами безопасности, возглавляет человек, который нарушает демократические принципы и защищает агрессию против Украины, вызывает определенные опасения", - подчеркивается в заявлении.

По данным издания, в Чехии генеральная инспекция органов безопасности - это независимое вооруженное силовое подразделение. Основным объектом деятельности является поиск, выявление и расследование фактов, указывающих на совершение преступления полицейскими, таможенными служащими, членами Службы тюрьмы и других силовых органов.

8 января 2018 года сообщалось, что чешские силы безопасности расследуют несколько случаев участия граждан Чехии в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.

Читайте также: Президент Чехии предложил Украине обменять Крым на репарации

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.