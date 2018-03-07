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Силовиков Чехии проконтролирует посещавший боевиков коммунист

07.03.2018 08:35
Депутат чешского парламента Зденек Ондрачек в январе 2016 года незаконно приезжал на захваченную гибридными войсками РФ территорию Донецкой области
Силовиков Чехии проконтролирует посещавший боевиков коммунист

Главой комиссии чешского парламента по контролю Генеральной инспекции органов безопасности избрали Зденека Ондрачека, который в 2016 году посетил временно оккупированный Донбасс. Об этом сообщает Радио Свобода.

Это назначение в распространенном совместном заявлении раскритиковали проукраинские организации Чехии.

"В последние годы депутат Ондрачек распространяет искаженную или ложную информацию о событиях в Украине. Вместе с другими депутатами от Коммунистической партии Чехии в январе 2016 года, он посетил оккупированную украинскую территорию в Донецкой области, чем нарушил украинские законы и принципы международного права", - отмечается в заявлении.

В документе также говорится, что депутат Ондрачек "участвовал в силовом подавлении демонстраций во время Недели Яна Палаха в январе 1989 года как член отряда милиции спецназначения SNB ".

"Тот факт, что один из самых важных институций, которая занимается вопросами безопасности, возглавляет человек, который нарушает демократические принципы и защищает агрессию против Украины, вызывает определенные опасения", - подчеркивается в заявлении.

По данным издания, в Чехии генеральная инспекция органов безопасности - это независимое вооруженное силовое подразделение. Основным объектом деятельности является поиск, выявление и расследование фактов, указывающих на совершение преступления полицейскими, таможенными служащими, членами Службы тюрьмы и других силовых органов.

8 января 2018 года сообщалось, что чешские силы безопасности расследуют несколько случаев участия граждан Чехии в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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