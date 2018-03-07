Чубаров об обыске в Исламском центре: СБУ прямо дала пас ФСБ
Обыски с подбрасыванием литературы в Киеве могут быть использованы ФСБ в Крыму, чтобы продемонстрировать крымским татарам на полуострове, что на материке к ним относятся не лучше. Об этом заявил глава Меджилиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает корреспондент LIGA.net.
"Вчера СБУ прямо дала пас ФСБ в Крыму, и я очень сожалею об этом", - сказал нардеп.
В то же время он подчеркнул, что при внешней схожести нельзя сравнивать обыски в Киеве и Крыму.
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Чубаров отметил, что такой резонанс, внимание общественности и СМИ во временно оккупированном Крыму невозможен.
Нардеп также сообщил, что встретился с прокурором Киева, который намерен обсудить эту ситуацию с муфтием Саидом Исмагиловым.
6 марта в Исламском культурном центре в Киеве правоохранители провели обыск и изъяли якобы запрещенную литературу.
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