Чубаров об обыске в Исламском центре: СБУ прямо дала пас ФСБ

Глава Меджилиса подчеркнул, что при внешней схожести нельзя сравнивать обыски правоохранителей в Киеве и российских силовиков в Крыму

Обыски с подбрасыванием литературы в Киеве могут быть использованы ФСБ в Крыму, чтобы продемонстрировать крымским татарам на полуострове, что на материке к ним относятся не лучше. Об этом заявил глава Меджилиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает корреспондент LIGA.net.

"Вчера СБУ прямо дала пас ФСБ в Крыму, и я очень сожалею об этом", - сказал нардеп.

В то же время он подчеркнул, что при внешней схожести нельзя сравнивать обыски в Киеве и Крыму.

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Чубаров отметил, что такой резонанс, внимание общественности и СМИ во временно оккупированном Крыму невозможен.

Нардеп также сообщил, что встретился с прокурором Киева, который намерен обсудить эту ситуацию с муфтием Саидом Исмагиловым.

6 марта в Исламском культурном центре в Киеве правоохранители провели обыск и изъяли якобы запрещенную литературу.

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