Войска РФ размещены для внезапного вторжения в Украину - ISW

Аналитики призвали США и союзников продумать инструменты, необходимые для защиты Украины от возможной российской агрессии

Российские военные хорошо подготовились, чтобы без предупреждения начать полномасштабную войну в Украине и провести гибридную войну в странах Балтии. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на исследование аналитического центра Institute for the Study of War "Российская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил".

В ISW отмечают, что ни лидеры Соединенных Штатов, ни европейские союзники не готовы к такому сценарию президента РФ Владимира Путина.

Лидеры НАТО все больше предупреждают об опасности обычной войны против стран Балтии или даже Западной Европы. Однако, российские наземные силы не были размещены или реорганизованы для проведения военных действий без предупреждения в том регионе, отмечают аналитики. В странах Балтии россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, подобно тому, что они делали в Украине после Майдана.

За период с 2014 года россияне разместили и реорганизовали свои силы, чтобы можно было быстро осуществить механизированное вторжения с севера и востока Украины, отмечают аналитики.

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Так, Кремль разместил несколько подразделений вдоль российско-украинской границы, но не сделал этого на границе стран Балтии. У границы с Украиной расположены три механизированные подразделения, в то время как в балтийском регионе размещено только одно десантное подразделение, которого не достаточно для масштабного механизированного вторжения.

В 50 милях (80 км, - ред.) от границы Украины, Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылами.

Аналитики призвали США и союзников переоценить вероятные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО и Украины от возможной российской агрессии.

4 декабря 2017 года командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что сейчас нельзя говорить об опасности полномасштабного вторжения войск страны-агрессора РФ в Украину.

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