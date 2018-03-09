Рубан в суде: Об оружии не знал, был только водителем
Руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан открестился от обвинений в перевозке оружия. Во время заседания Шевченковского суда по избранию ему меры пресечения он заявил, что был только водителем.
По его словам, операция по пересечению админграницы с оккупированной территорией была спланирована офицером с позывным Кедр, а сам Рубан только управлял автомобилем.
Он должен был якобы перевезти "один товар", а обратно на подконтрольную территорию забрать мебель.
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"О наличии оружия я не знал", - заявил Рубан судье.
Сторона обвинения утверждает, что Рубан купил оружие на оккупированной территории и пытался перевезти на подконтрольную Украине. В подозрении также сказано, что 8 марта Рубан пытался перевезти оружие во второй раз (в первый - он якобы успешно доставил его и хранил в Хмельницком).
Кроме того, в тексте подозрения, который зачитал судья, идет речь о том, что, контактируя с главарем боевиков группировки ДНР Захарченко, Рубан планировал покушение на президента Украины, главу МВД и секретаря СНБО.
Как сообщалось ранее, задержанному инкриминируют незаконное обращение с оружием, приготовление к преступлению и террористический акт.
Его задержали 8 марта на одном из КПВВ в Донбассе.
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