Рубан в суде: Об оружии не знал, был только водителем

Глава Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан заявляет, что не знал, что везет оружие

Руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан открестился от обвинений в перевозке оружия. Во время заседания Шевченковского суда по избранию ему меры пресечения он заявил, что был только водителем.

По его словам, операция по пересечению админграницы с оккупированной территорией была спланирована офицером с позывным Кедр, а сам Рубан только управлял автомобилем.

Он должен был якобы перевезти "один товар", а обратно на подконтрольную территорию забрать мебель.

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"О наличии оружия я не знал", - заявил Рубан судье.

Сторона обвинения утверждает, что Рубан купил оружие на оккупированной территории и пытался перевезти на подконтрольную Украине. В подозрении также сказано, что 8 марта Рубан пытался перевезти оружие во второй раз (в первый - он якобы успешно доставил его и хранил в Хмельницком).

Кроме того, в тексте подозрения, который зачитал судья, идет речь о том, что, контактируя с главарем боевиков группировки ДНР Захарченко, Рубан планировал покушение на президента Украины, главу МВД и секретаря СНБО.

Как сообщалось ранее, задержанному инкриминируют незаконное обращение с оружием, приготовление к преступлению и террористический акт.

Его задержали 8 марта на одном из КПВВ в Донбассе.

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