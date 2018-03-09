Грицак о задержании Рубана: Предотвратили масштабнейший теракт

Уровень угрозы теракта, по словам главы СБУ, был самым большим за все время независимости Украины

Задержанием руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана Служба безопасности Украины предотвратила масштабный теракт. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время доклада президенту Петру Порошенко.

"…был задержан (Рубан - ред.) с большим, я бы сказал - очень большим объемом средств поражения - оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, пулеметы…", - подчеркнул Грицак.

Глава СБУ сообщил, что преступная деятельность этой группы, включая Рубана, документировалась спецслужбой на протяжении "длительного времени".

Порошенко поручил Грицаку взять дело Рубана под свой личный контроль.

Сегодня в Шевченком суде Рубану избирают меру пресечения. В тексте подозрения указано, что он планировал покушения на на президента Украины, главу МВД и секретаря СНБО. Сам Рубан заявил, что был просто водителем и "не знал, что везет оружие".

Его задержали вчера, 8 марта, на одном из КПВВ в Донбассе, когда он возвращался с оккупированной территории.

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