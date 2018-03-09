Суд арестовал Рубана без права внесения залога

Шевченковский суд удовлетворил ходатайство Военной прокуратуры

Шевченковский суд Киева постановил арестовать на 60 суток руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана без права внесения залога, передает Радио Свобода.

Его задержали вчера, 8 марта, на одном из КПВВ в Донбассе, когда он возвращался с оккупированной территории.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что задержав Рубана, спецслужба предотвратила "масшабнейший за время независимости Украины теракт". Прокуратура инкриминирует главе Центра освобождения пленных перевозку и хранение оружия, а также покушение на президента Украины, главу МВД и секретаря СНБО.

Сам Рубан во время заседания суда заявил, что был просто водителем и "не знал, что везет оружие".

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