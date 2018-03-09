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Суд арестовал Рубана без права внесения залога

09.03.2018 14:31
Шевченковский суд удовлетворил ходатайство Военной прокуратуры
Суд арестовал Рубана без права внесения залога
Владимир Рубан (фото - скриншот видео)

Шевченковский суд Киева постановил арестовать на 60 суток руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана без права внесения залога, передает Радио Свобода.

Его задержали вчера, 8 марта, на одном из КПВВ в Донбассе, когда он возвращался с оккупированной территории.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что задержав Рубана, спецслужба предотвратила "масшабнейший за время независимости Украины теракт". Прокуратура инкриминирует главе Центра освобождения пленных перевозку и хранение оружия, а также покушение на президента Украины, главу МВД и секретаря СНБО.

Сам Рубан во время заседания суда заявил, что был просто водителем и "не знал, что везет оружие".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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