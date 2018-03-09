Грицак о деле Рубана: Не обошлось без кураторов из Москвы

По мнению Грицака, террористы группировки ДНР и Рубан не смогли бы организовать перевозку оружия без помощи из РФ

В Службе безопасности Украины уверены в причастности "кураторов из Москвы" к подготовке терактов в Украине при участии руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана. Об этом заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

"Вы верите в то, что Захарченко (главарь террористов ДНР - ред.) или Ташкент (террорист группировки ДНР - ред.) взяли на себя ответственность, снарядили Рубана таким количеством оружия, средств поражения, минометами, противотанковыми гранатометами, минами противопехотными…для того, чтобы осуществить в Киеве теракты - и об этом не знали кураторы из Москвы? Что они не дали санкции на это? Ни я, ни кто-либо из Службы безопасности в это не верим", - заявил Грицак.

Он также перечислил огромный арсенал оружия, который был изъят из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter во время задержания Рубана. Грицак отметил, что оружие было вывезено с территории, подконтрольной террористам ДНР.

Рубан был задержан 8 марта. Сегодня Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест на 60 суток без права внесения залога.

Военная прокуратура инкриминирует Рубану перевозку и хранение оружия, а также подготовку покушения против президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО.

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