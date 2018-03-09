Грицак: Есть факты связи Рубана с движением Медведчука

По словам главы СБУ, Владимир Рубан активно работал с Украинским выбором еще до 2014 года, сейчас он дистанцируется от этого

У Службы безопасности Украины есть информация о связи руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана с организацией Украинский выбор. Об этом заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

"У нас есть материалы, в которых идет речь о связи Рубана с Украинским выбором. Он активно работал с ним еще до 2014 года. Сейчас он дистанцируется от этого. Повытирали все упоминания об этом в соцсетях, но у нас есть много интересной информации", - сказал он.

Отвечая на вопрос, причастен ли лидер Украинского выбора Виктор Медведчук к тому, за что задержан Рубан, Грицак отметил, что не будет сейчас об этом говорить, поскольку следственные действия продолжаются.

Руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов отметил, что в Украинском выборе Рубан руководил одним из проектов федерализации Украины.

Гуськов подчеркнул, что идеи федерализации Украины с помощью так называемых народных республик были уже заложены в проекте, которым занимался Рубан.

В Службе безопасности Украины уверены в причастности "кураторов из Москвы" к подготовке терактов в Украине при участии Рубана.

Рубан был задержан 8 марта. Сегодня Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест на 60 суток без права внесения залога. Военная прокуратура инкриминирует Рубану перевозку и хранение оружия, а также подготовку покушения против президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО.

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