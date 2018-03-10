Чубаров: ФСБ давит на крымских татар для повышения явки на выборы

Глава Меджлиса заявил, что РФ задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку на предстоящих выборах президента РФ в оккупированном Крыму

Россия с помощью спецслужб давит на жителей оккупированного Крыма, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время выборов президента России. Об этом в интервью русской службе Голоса Америки заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, оккупационные власти полуострова пытается повысить явку на предстоящих выборах.

"Особое внимание уделяется крымскотатарской части электората, и такое ощущение, что на этот раз оккупанты хотят отыграться за тотальное неучастие крымских татар в так называемом референдуме 2014 года", - сказал Чубаров.

Он сообщил, что спецслужбы оказывают давление на все сегменты крымскотатарской общественной и социальной жизни.

"Вызывают в ФСБ имамов, некоторых из них, тех, кто демонстрировал отличие своей позиции от позиции духовного управления мусульман России, аккуратно предупреждают, что они могут быть отлучены от своих общин, и им будет вообще запрещено заниматься религиозным просвещением", - добавил глава Меджлиса.

Помимо этого, сказал Чубаров, руководство Крымского индустриально-педагогического университета оказывало давление на студентов, "прибегая к угрозам, что если те не проявят должную общественную активность в смысле голосования на выборах, то им тогда будет сложно дальше учиться".

Он отметил, что на себе ощущают давление учителя, которые вынуждены составлять списки учеников и их родителей, а также проводить с ними беседы.

"Рекрутируют людей для участия в выборах и через крымскотатарских предпринимателей ... Для Путина и его окружения очень важно, чтобы в Крыму была не просто продемонстрирована явка, а такая явка, уровень которой был бы намного выше, чем в России, в том числе и среди крымских татар", - резюмировал Чубаров.

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Прокуратура АРК может привлечь к ответственности 10 тысяч членов избирательных комиссий, организующих российские псевдовыборы в Крыму, которые назначены на 18 марта 2018 года.

1 марта 2018 года Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы президента России в захваченном россиянами Крыму и последующие решения такого президента, которым, вероятно, останется Владимир Путин.

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