Оккупация Крыма: судьям КС РФ сообщили о подозрении

Генпрокурор заявил, что главная военная прокуратура продолжает досудебное расследование по факту ведения ВС РФ агрессивной войны против Украины

Председателю и 18 судьям Конституционного суда страны-агрессора РФ направили уведомление о подозрении и о вызове на допрос относительно аннексии Крыма. Об этом сообщил у себя в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко отметил, что главная военная прокуратура продолжает досудебное расследование по факту решения и ведения представителями власти и Вооруженных Сил РФ агрессивной войны против Украины.

Он подчеркнул, что на основании собранных доказательств 1 марта 2018 года было составлено уведомление о подозрении главе и 18 судьям Конституционного Суда РФ в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия).

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Луценко напомнил, что 18 марта 2014 года Москва с участием президента РФ и кремлевских ставленников Аксенова, Константинова, Чалого был подписан "договор о принятии в РФ Республики Крым и создание в составе РФ новых субъектов, который является ничтожным с правовой точки зрения".

"На следующий день, 19 марта 2014 года, судьи КС РФ, действуя по предварительному сговору группой с представителями власти и Вооруженных Сил РФ, как пособники, единогласно признали, что вроде соответствует Конституции РФ этот никчемный "договор "между РФ и так называемой "республикой Крым" о принятии в состав РФ это квазиобразование", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор уточнил, что так называемый глава КС РФ Зорькин признался сразу после совершения указанного преступления, что "фактически судьи сделали конечный документ в течение двух часов, это является беспрецедентным случаем для высшей юридической инстанции России", а спешка с принятием решения "диктовали события" и "просьбе президента".

"Согласно требованиям ст. 8 Федерального конституционного закона РФ О порядке приема в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта РФ от 17 декабря 2001 года договор о принятии нового субъекта РФ может быть ратифицирован только в том случае, если Конституционный Суд РФ признает этот договор соответствующим Конституции РФ", - отметил Луценко

Он подчеркнул, что искусственная легитимизация руководством РФ оккупации части территории Украины - Автономной республики Крым и города Севастополь, была бы невозможна без указанного незаконного решения судей Конституционного Суда РФ.

"В случае неявки в Главную военную прокуратуру в определенный срок без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск. Будет направлено в суд ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание, доставки в суд, применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметил Луценко.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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