Порошенко предложил отправить в Донбасс вторую миссию комитета ЕС

Президент на встрече с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики обсудил освобождение заложников, миротворцев и выполнение РФ Минска

Президент Петр Порошенко предложил отправить в Донбасс вторую миссию послов комитета ЕС по вопросам политики безопасности. Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини, которая посетила Киев.

По словам президента, он обсудил с Могерини вопрос миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

"Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также чтобы увидеть воочию, как Россия выполняет свою часть обязательств по минским договоренностям, я обратился к высокому представителю с предложением отправить в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов комитета ЕС по вопросам политики безопасности", - подчеркнул президент.

Порошенко уточнил, что первая миссия посещала Донбасс в сентябре 2015 года.

"Чтобы посмотреть, как изменилась ситуация, это будет очень уместно", - отметил Порошенко.

Он считает, что нужно сделать более значимой роль европейских дипломантов в деле освобождения заложников в Донбассе.

"Мы сегодня вопрос заложников также обсуждали. Мы видим, что после успеха в декабре, когда нам удалось освободить 74 украинских заложника, мы снова более, чем на 2,5 месяца не имеем прогресса, несмотря на конкретные предложения, которые были предоставлены российской стороне", - подчеркнул Порошенко.

11 марта 2018 года Могерини заявила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы.

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