"Нелегальный мигрант": в ГПУ пояснили выдворение Саакашвили

Генпрокурор объяснил высылку из страны политика, несмотря на то, что он проходит подозреваемым и свидетелем в нескольких расследованиях

Закон требует от Государственной миграционной службы (ГМС) высылать нелегальных мигрантов. Так генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK пояснил высылку из Украины экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

По словам Луценко, суды признали незаконным пересечение Саакашвили границы Украины. Поэтому, сказал генпрокурор, политика выслали, даже несмотря на то, что он проходит подозреваемым и свидетелем в нескольких расследованиях в Украине.



Он подчеркнул, что решение о реадмиссии принимала ГПСУ, в компетенцию которой это входит, а не Генпрокуратура. Однако о том, что высылка планируется, Луценко, по его словам, знал заранее.

12 марта Рух нових сил обнародовал постановление ГПУ о приостановлении расследования в уголовном производстве по "деньгам Курченко" против экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

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