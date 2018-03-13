Адвокат: Сенцов в бараке пишет сценарии и ждет освобождения
Украинский политический заключенный, режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России на 20 лет колонии, пишет сценарии и ждет, когда его освободят. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.
По его словам, ФСБ продолжает за ним наблюдать.
"Это очень четко отслеживалось в Якутской колонии, где он был одним из "крымских террористов"….Он отдельно держится - один. Ни с кем, ни в какие контакты не вступает. Пишет сценарии, занимается творчеством, отказывается от работы. Он работает сам на себя, ждет, когда его освободят", - сказал адвокат.
Он добавил, что Сенцову в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги предлагали работу на киностудии или на кухне. "Это облегченная работа, для "актива" - для тех, кто сотрудничает с администрацией", - уточнил Динзе.
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Адвокат сообщил, что Сенцов находится в общем бараке, где 30-40 человек.
"С осужденными отношения достаточно хорошие, в конфликты не вступает, претензий к нему тоже нет. Олег - более или менее привилегированный осужденный, к нему особое отношение и особый надзор. Конечно, он этим пользуется. Колонии не выгодно портить с ним отношения, потому что он может сообщить адвокатам, а они начнут выносить сор из избы. Талант Олега в том, что он со всеми может договориться. Нормальные спокойные отношения совместного сотрудничества", - подчеркнул адвокат украинского политзаключенного.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином.
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