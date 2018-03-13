Чубаров о ситуации в Крыму перед выборами: Невероятное давление

По словам главы Меджлиса, крымских татар вызывают в ФСБ и призывают содействовать выборам, они угрожают и находят слабые места каждого человека

На население оккупированного Крыма, особенно крымских татар, перед выборами президента России идет невероятное давление. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров перед традиционной встречей представителей Меджлиса с главами дипломатических миссий в Украине и представителями международных организаций, передает корреспондент LIGA.net.

"Невероятное давление, особенно последние три-четыре недели. Нет ни одной семьи крымских татар, к которым бы не заходили так называемые агитаторы", - сказал он.

По словам Чубарова, некоторых крымских татар даже вызывают в ФСБ и "призывают содействовать проведению выборов", а если те отказываются, то начинают угрожать.

"Они находят слабые места каждого человека", - подчеркнул Чубаров.

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Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года - в четвертую годовщину оккупации РФ украинского Крыма.

23 февраля 2018 года глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина будет добиваться введения санкций против всех, кто будет привлечен к незаконному проведению выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

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