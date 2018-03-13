Чубаров о ситуации в Крыму перед выборами: Невероятное давление
На население оккупированного Крыма, особенно крымских татар, перед выборами президента России идет невероятное давление. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров перед традиционной встречей представителей Меджлиса с главами дипломатических миссий в Украине и представителями международных организаций, передает корреспондент LIGA.net.
"Невероятное давление, особенно последние три-четыре недели. Нет ни одной семьи крымских татар, к которым бы не заходили так называемые агитаторы", - сказал он.
По словам Чубарова, некоторых крымских татар даже вызывают в ФСБ и "призывают содействовать проведению выборов", а если те отказываются, то начинают угрожать.
"Они находят слабые места каждого человека", - подчеркнул Чубаров.
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Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года - в четвертую годовщину оккупации РФ украинского Крыма.
23 февраля 2018 года глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина будет добиваться введения санкций против всех, кто будет привлечен к незаконному проведению выборов президента РФ в оккупированном Крыму.
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