Крымским татарам угрожают увольнением из-за неявки на выборы
Крымская правозащитная группа зафиксировала несколько фактов давления на крымских татар, связанных с псевдовыборами президента РФ на украинском на полуострове. Об этом сообщают Крым. Реалии.
"Руководство крымского госучреждения Октябрьский пансионат для престарелых и инвалидов угрожало увольнением сотрудникам - крымским татарам, если они не пойдут голосовать на выборы", - отмечается в сообщении.
Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник называет такие действия российских оккупантов недопустимыми и незаконными.
"Угрозы увольнения с работы крымских татар за отказ участвовать в выборах - грубое нарушение социально-экономических прав, а также дискриминация по этническому признаку. Участие школьников в любой политической агитации является грубым нарушением даже российского законодательства. Любые действия, принуждающие людей к выборам президента России в Крыму, недопустимы и должны быть немедленно прекращены", - заявила Скрипник.
12 марта в одной из школ Крыма детей обязали нарисовать плакаты к нелегитимным выборам президента РФ.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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