В Севастополе ограничили движение транспорта из-за Путина - СМИ

Введены ограничения остановки и стоянки всех видов транспорта на площади Нахимова и других улицах из-за приезда президента страны-агрессора РФ

На нескольких улицах временно оккупированного Севастополя 14 марта в день приезда на украинский полуостров президента страны-агрессора Владимира Путина ограничили движение транспорта. Об этом сообщают Крым. Реалии.

"Введены временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспорта на площади Нахимова, на участке ул. Ленина (между площадями Суворова и Нахимова), на проспекте Нахимова, на участке ул. Советская (от ул. Воронина до ул. Ленина)", - отмечается в сообщении.

Такие ограничения введены на улицах Марата, Минная, Мичурина, Мокроусова, Лермонтова, Большая Морская, на площадках для стоянки на улицах 4-я Бастионная, Капитанская, Вокзальная и Портовая.

"Ограничено движение транспорта по участку ул. Ленина (от площади Суворова до площади Нахимова), по проспекту Нахимова, по участку ул. Советская (от ул. Воронина до ул. Ленина). Такие меры действуют с 00:00 до 14:00 и с 22:00 до отмены ограничения. Они не коснутся общественного транспорта и машин оперативных и экстренных служб города", - уточняется в сообщении.

С 15:00 до 17:00 на указанных участках будет ограничено движение всех транспортных средств, за исключением троллейбусов.

Сегодня с 14:00 до 15:00 и с 17:00 до 22:00 будет прекращено движение всех видов транспортных средств по участку улице Ленина от площади Суворова до площади Нахимова, по проспекту Нахимова, по участку улицы Советская от улицы Воронина до улицы Ленина.

7 февраля 2018 года сообщалось, что Путин 18 марта может проголосовать на одном из избирательных участков в Севастополе.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Читайте также: Украина заявит о нелегитимности выборов президента в РФ в Крыму

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.