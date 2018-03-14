Президент Австрии назвал условие экономического прогресса Украины
Украине нужно продолжить борьбу с коррупцией, чтобы в полной мере использовать преимущества соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент LIGA.net.
Ван дер Беллен отметил, что экономическому прогрессу в Украине способствует в том числе либерализация визового режима и соглашение об ассоциации с ЕС.
"Мы знаем, что нужно продолжать реформы, чтобы использовать в полной мере преимущества соглашения об ассоциации. Например, нужны дальнейшие меры в сфере борьбы с коррупцией", - сказал он.
Ранее сегодня Ван дер Беллен заявил, что выборы президента РФ в оккупированном Крыму не могут быть законными.
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