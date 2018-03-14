Венгрия призвала своих граждан не ездить в Хуст и Ужгород

Венгерские дипломаты говорят о "сложной политической и общественной ситуации" в Закарпатской области

Генконсульство Венгрии в Ужгороде попросило своих граждан на период 16-18 марта воздержаться от поездок в Закарпатскую область Украины во избежание возможных провокаций. Об этом говорится в сообщении на сайте генконсульства.

Венгерские дипломаты говорят о "сложной политической и общественной ситуации" в Закарпатской области и просят своих граждан воздержаться, в частности, от поездок в Хуст и Ужгород.

15 марта на Закарпатье будут праздновать 79-ю годовщину провозглашения Карпатской Украины.

В частности, 17 марта в Ужгороде должен пройти марш правых организаций. Организатор акции - националистическое движение Карпатська Січ. Об этом говорится в анонсе на странице движения в Facebook. Согласно тексту анонса, в марше примут участие Правый сектор и Тризуб имени Степана Бандеры.

4 февраля 2018 года в Ужгороде неизвестные разбили окно офиса Общества венгерской культуры Закарпатья и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью, вследствие чего произошло задымление. Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что офис КМКС пытались поджечь якобы граждане Польши - члены пророссийской праворадикальной организации Фаланга. Позже они были задержаны в Польше.

27 февраля в офисе венгерской организации произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало срабатывание самодельного взрывного устройства. Подозреваемые задержаны.

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