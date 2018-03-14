Итоги встречи в Минске: устойчивого перемирия в Донбассе нет

Россия должна повлиять на боевиков и прекратить поставки техники, вооружения, топлива и наемников, заявила украинская сторона минского процесса

Несмотря на объявленное "весеннее перемирие", ситуация с безопасностью в зоне боевых действий в Донбассе остается тревожной, устойчивого перемирия там не наблюдается. Об этом пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в своем Facebook, рассказывая об итогах сегодняшней встречи в Минске.

По ее словам, как и во время предыдущего "рождественского перемирия", сначала наблюдалось уменьшение количества нарушений режима тишины; по данным ООН, в январе-феврале 2018-го в Донбассе не зафиксировано ни одной гибели гражданских лиц.

"Однако устойчивый мир так и не обеспечен. Так, с 5 по 12 марта 2018 года со стороны РФ/НВФ зафиксировано 29 обстрелов, из них 28 были прицельными. При этом девять раз было использовано оружие, запрещенное минскими соглашениями, в частности 80-мм и 120-мм минометы", - написала Олифер.

Пресс-секретарь Кучмы подчеркнула, что для "всеобъемлющего мира" в Донбассе РФ должна повлиять на боевиков и прекратить поставки техники, вооружения, топлива и наемников, обеспечить беспрепятственный доступ членам СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая пограничные участки, вывести из Донбасса все НВФ, вооружение, технику.

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Также следует выполнить в полном объеме меморандум от 19 сентября 2014 года, который определил линию разграничения, предусматривающую, в частности, украинский контроль над Дебальцево, отметила Олифер.

"Продолжается работа по освобождению заложников. При этом настаиваем: на всех этапах освобождения людей профильные международные организации должны осуществлять тщательный мониторинг всего, что происходит - прежде всего, это предполагает их беспрепятственный доступ к незаконно удерживаемым лицам", - добавила она.

Кроме того, "необходимо разблокировать реализацию важной гуманитарной инициативы создания трехстороннего механизма по поиску пропавших без вести при участии Украины, РФ и Красного креста", заявила Олифер.

11 марта 2018 года верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что СММ ОБСЕ должна иметь полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы.

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